Ulm

vor 49 Min.

Fifty-Eight in Ulm zieht um: Zurück in die Zukunft

Plus Seit 30 Jahren gibt es den Skate- und Snowboardladen Fifty-Eight in Ulm. Das einst hochgelobte Konzept am SSV-Bad wird nun aufgegeben. Eine Revolution soll folgen.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Drei Jahrzehnte, sechs Adressen: Frauenstraße 120, Karlstraße 58, Neue Straße 58, Neue Straße 33, Münsterplatz 25 und Stadionstraße 17-19. Jetzt kommt Fifty-Eight von der Friedrichsau wieder zurück in die Fußgängerzone, am Freitag ist Eröffnung im Ex-Schuhladen Geiwitz in der Hirschstraße. Jens Gramer, Gründer und Chef von Fifty-Eight, sieht sich an vorderster Front eines Trends.

Der Kronleuchter bleibt. Jens Gramer freut sich über sein neues dreigeschossiges Ladengeschäft in der Hirschstraße, in dem über Jahrzehnte unter dem Namen Geiwitz Schuhe verkauft wurden. Foto: Oliver Helmstädter

Der Chef packt eine Woche vor der Neueröffnung selber mit an. "Geiler Laden", sagt der über den dreistöckigen Ex-Geiwitz. "Voll retro." Er meint etwa den Kronleuchter, der nach wie vor als Blickfang zwischen dem Eingang und der "Showtreppe" fungiert, die in die oberen Stockwerke führt. Oder die "doppelten Wände", die in engen, für die Kundschaft unsichtbaren Gängen eine Lagerhaltung direkt hinter den Regalen ermöglichen. Den alten Charme will Gramer, 51, halten. Und trotzdem mit dem Laden so modern sein wie wohl kein Zweiter in Ulm.

