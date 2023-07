Ulm

Filmpremiere in Ulm: Samuel Merold spielt in "Maschinenblut"

An der Ulmer AdK hat Samuel Merold gerade seine Ausbildung abgeschlossen, nun spielt er seine erste Hauptrolle in einem Spielfilm, der am Samstag im Mephisto gezeigt wird.

Plus Nach seiner Ausbildung an der Akademie für darstellende Kunst (AdK) ist Samuel Merold nun in einem Spielfilm über Gewissen und Verantwortung zu sehen. So geht es für den jungen Schauspieler nun weiter.

Von Dagmar Hub

Samuel Merold hat gerade seinen Abschluss an der Ulmer AdK (Akademie für darstellende Kunst) gemacht. Deshalb nennt er seine Hauptrolle im Spielfilm "Maschinenblut" auch noch ein "Lernprojekt". "Maschinenblut" entstand vor allem in der Gegend um Nürnberg und Roth, produziert vom dort ansässigen jungen Team Michael Christian und Simon Fischer. Am 22. Juli um 18 Uhr wird "Maschinenblut" einmalig im Mephisto-Kino gezeigt.

Geboren wurde Samuel Merold in der Oberpfalz, wo er auch Abitur machte. Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr am Theater Gera ging er nach Ulm, um an Ralf Rainer Reimanns Theaterakademie eine Ausbildung zum Schauspieler zu machen. An der AdK hatten sich Michael Christian und Samuel Merold kennengelernt – und der junge Schauspieler sagte zu, als ihn der Regisseur Christian zum Casting für seinen Spielfilm einlud. In "Maschinenblut" werden zudem weitere Ulmer auf der Leinwand zu sehen sein: Georg Willer, Adem Aldag und Gabriel Finch.

