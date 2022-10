Finanzamt Ulm soll Luxus-Autohändler mit falschen Vorwürfen ruiniert haben

Plus Er verkaufte Luxusautos und gepanzerte Limousinen, bis er ins Visier der Steuerfahndung geriet. Der Unternehmer sagt: Ein vermeintlicher Beweis war gefälscht.

Am 19. September 2011 hat Peter M. das Geschäft gemacht, das ihn seine berufliche Existenz gekostet hat. Der Unternehmer hat ein Auto gekauft, einen Mercedes S 600 Guard für 491.470 Euro brutto. Das Ulmer Finanzamt verdächtigte ihn, die Umsatzsteuer mit falschen Rechnungen hinterzogen zu haben. Die Steuerfahndung beschlagnahmte Unterlagen, Jahre später brachte dies dem Geschäftsmann eine Verurteilung ein. M. sagt: "Mich haben die von ganz oben nach ganz unten geholt." Der Unternehmer macht dem Finanzamt und der Justiz in Ulm schwere Vorwürfe: Mehrere Dokumente, auf die die Behörde ihre Vorwürfe stützte, seien gefälscht gewesen. Anfang Oktober hat Peter M. drei Ulmer Richter und zwei Beschäftigte des Finanzamts, die teils inzwischen im Ruhestand sind, angezeigt.