Ulm

17:00 Uhr

"Fisch & Reptil" erstmals in der Ulmer Messe: Das erwartet Besucher

Plus Die Trends in Aquarien stehen am Wochenende im Mittelpunkt der Messehallen in der Ulmer Friedrichsau. Wohin die Reise geht, zeigt ein Besuch vor Ort.

Von Dagmar Hub

Die Zeiten der kitschigen Plastik-Schiffe und Plastik-Totenköpfe in Aquarien scheinen vorbei. Viele Naturmaterialien für Aquarium und Terrarium – neben Tieren und Pflanzen, Futter und neuer Technik - zeigt die Messe „Fisch & Reptil“ noch bis Sonntag in der Ulm Messe. Die dreitägige Publikumsmesse zog nach dreijähriger Corona-Zwangspause von Sindelfingen nach Ulm um.

Das Publikum ist vielschichtig: Eine junge Frau etwa hat ihr Baby in die Bauchtrage gesteckt; der Kinderwagen ist voll gepackt mit Wurzeln und Aquarientechnik, die nach Hause transportiert werden müssen. Fische, Korallen, Garnelen, Schnecken und Reptilien sind stumme und ruhige Mitbewohner – aber sie haben ihre Ansprüche.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

