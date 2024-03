Ulm

11:57 Uhr

"Fisch & Reptil" hat keine Zukunft: Aus für Messe in Ulm

In Fachkreisen gilt die Messe als die bedeutendste Messe ihrer Art in Süddeutschland und über die Landesgrenzen hinaus. Warum jetzt in Ulm Schluss ist.

Die Messe "Fisch & Reptil" wird nicht fortgesetzt. Dies teilen die Veranstalter mit, die einen Umzug nicht verkrafteten. Die Messe hat ihren Ursprung in Sindelfingen. Von hier musste die Messe aufgrund eines Verkaufs der Rechte zur Messe Ulm wechseln. „Fisch & Reptil“ in Ulm hat keine Zukunft Nun spricht der Veranstalter, der immer noch die Messe Sindelfingen ist, von vielen Steinen im Weg: strengste, teure und oft nicht praktikable Auflagen und Vorschriften des Veterinäramtes. Dadurch bedingt habe es keine Reptilien auf der Messe gegeben. Und einen Besucher kostenden Schnee-Einbruch zu Messebeginn gab es im vergangenen Jahr auch noch obendrauf. "Dies alles führt zu unserer Entscheidung, in Ulm zukünftig keine "Fisch & Reptil"-Messe mehr zu veranstalten. Unser großer und tiefer Dank gilt allen Ausstellern und Besuchern", teilt die Messe Sindelfingen mit. (AZ)

Themen folgen