Flasche bis 750 Euro: Das ist auf dem Ulmer Weinfest geboten

Bis zu 50.000 Menschen werden ab Mittwoch auf dem südlichen Münsterplatz erwartet. Es gibt auch außergewöhnlichen Rebensaft.

Auf dem südlichen Münsterplatz, da lässt es sich gut trinken. Nach dem Kleinbrauermarkt im Frühjahr lockt ab kommenden Mittwoch, 2. August, mit dem Weinfest die nächste Budenstadt unter den höchsten Kirchturm der Welt. Wie alles, ist auch dieses Jahr der Rebensaft teurer geworden.

Am Mittwoch, 2. August startet das 17. Ulmer Weinfest. Bis zum 19. August läuft das von der Ulmer City Marketing organisierte Fest auf dem südlichen Münsterplatz.

Mehrere Sommeliers stehen für Beratung auf dem Weinfest zur Verfügung. Diese kommen von bekannten Ulmer Weinhändlern wie der Bottega18 oder der Weinbastion.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag ist von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Durch die Holzhütten und Lauben gibt es überdachte, und von den Gastronomen individuell gestaltete Sitzplatzbereiche.

Eine Vorab-Reservierung für 17, 17.30 und 18 Uhr kann unter www.ulmerweinfest.de vorgenommen werden. (AZ)

Um einen Euro wird für die Einstiegsflasche im Vergleich zum Vorjahr mehr verlangt, wie Citymanagerin Sandra Walter im Vorfeld der Großveranstaltung verrät. Los geht's mit 22 Euro für 0,75 Liter. Die "Ulmer Weinfestweine", spezielle Abfüllungen des Winzers Emil Bauer aus Nußdorf in der Pfalz, kosten 29 Euro. Doch, wie Walter betont, geben die Veranstalter die Preissteigerungen nicht einfach so weiter. Der Aperol Spritz sei mit 6,80 Euro pro Glas etwa im Vergleich mit der Gastronomie in Ulm günstig.

Die drei Ulmer Gastronomen Oliver Loser, Michael Speiser und Michael Freudenberg teilen sich die 1500 Sitzplätze mit ihren unterschiedlichen Konzepten. Für die ganz besonderen Weine ist Freudenberg, unter dessen Regie seit 20 Jahren die Ulmer Gastro-Größe "Wilder Mann" ins Fischerviertel lockt. "Schatzkiste" nennt er eine Auswahl an Weinen, die er in geringen Stückzahlen vorrätig hält. Das Prunkstück: Penfolds Grange, mit satten 750 Euro schlägt eine Flasche zu Buche. Dafür bekommt der Weinkennende sicherlich vollmundig, samtige Schlücke offiziellen Kulturerbes Südaustraliens. Eine rote und angeblich perfekte Symbiose von Rebsorte, Klima und Boden.

1500 Sitzplätze: Bis zum 19. August lädt die Ulmer City Marketing wieder auf den südlichen Münsterplatz ein. Foto: Oliver Helmstädter

Wie die drei Gastronomen unisono betonen, habe die Coronapandemie zwar der Gastronomie geschadet, gleichzeitig aber das Interesse an Wein geweckt. Schließlich hätte man zu Hause viel, viel Zeit gehabt zu verköstigen und sich mit dem umfassenden Thema zu beschäftigen. Oliver Loser (Roter Löwe, Brezel) hält bei der kommenden Ausgabe sogar mehr Besuchende als im bisherigen Rekordjahr 2019 für möglich. In den Hotels, an denen er beteiligt ist, gebe es eine rekordverdächtige Anzahl an Buchungen. Die kommen Loser auch aus anderen Gründen gerade recht: denn er investierte 35.000 Euro in eine mobile Küche, die auf dem Weinfest ihren Premiereneinsatz feiert.

Ulmer Weinfest 2023: Magnum geht gut auf dem Münsterplatz

Gerne wird in Ulm auch viel in großen Gruppen getrunken. "Magnum geht gut", sagt Freudenberg über den Absatz von 1,5-Liter-Flaschen im Schatten des Münsterturms. Die günstigsten Sorten starten bei 55 Euro. Schwer zu kalkulieren sei für alle drei Wirte die Mischung aus Weiß, Rosé und Rot. Denn hier richte sich die Nachfrage nach dem Wetter: je wärmer, umso heller, je kälter, umso dunkler und schwerer müsse der Wein sein.

Über mangelnde Anzahl an Reservierungen kann sich Citymanagerin Walter nicht beschweren, gerade an den Wochenenden gibt es jetzt schon ausgebuchte Zeiten. Das Weinfest habe einen großen Einzugsbereich: "Wir haben Reservierungen bis nach Augsburg", sagt Walter. Wobei sie betont, dass nicht alle Plätze vorab online reserviert werden könnten, auch die Laufkundschaft solle immer eine Chance haben, hier einzukehren.

Auf dem südlichen Münsterplatz in Ulm kann wieder gefeiert werden. Foto: Oliver Helmstädter

Drei unterschiedliche Bereiche stehen auf dem Weinfest zur Auswahl:

Oliver Loser bietet „Alpenländisches – made in Schwaben “ aus Südtirol und Österreich . Flüssig wie bissfest. Auf der Karte stehen neben der klassischen Brettljause und Schlutzkrapfen dieses Jahr auch erstmals Rippchen.

bietet aus und . Flüssig wie bissfest. Auf der Karte stehen neben der klassischen Brettljause und Schlutzkrapfen dieses Jahr auch erstmals Rippchen. Michael Speiser serviert unter dem Motto "La Dolce Vita trifft auf Spanien " . Die Viefalt Italiens und Spaniens spielt sich nicht nur auf der Weinkarte wieder. Zum Essen gibt es neben Tapas und Pizza dieses Jahr das erste Mal hausgemachte Pasta.

serviert unter dem Motto . Die Viefalt Italiens und spielt sich nicht nur auf der Weinkarte wieder. Zum Essen gibt es neben Tapas und Pizza dieses Jahr das erste Mal hausgemachte Pasta. Michael Freudenberg ist für deutsche Weine sowie Exotik zuständig. Nicht nur ganz Rares aus der Schatzkiste wie den Penfolds Grange, sondern neben Weinen aus Argentinien , den USA und Südafrika auch deutsche Weine mit Namen wie ein "Sex, Drugs and Rock 'n' Roll Riesling" oder den Bullshit-Grauburgunder. Dazu gibt's hausgemachte Flammkuchen.

Im vergangenen musste jeder Gast ein Glas zum Preis von drei Euro als eine Art Eintrittsgeld kaufen. Diese Regel lag in einem im vergangenen Jahr grassierenden Gläserengpass begründet, wie Walter sagt. Diese Sorge hätten die Gastronomen dieses Jahr nicht, sodass der verpflichtende Gläserkauf abgeschafft wurde.