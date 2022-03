Flaschenwurf bei "Spaziergang" am Freitag: Diese Bilanz zieht die Polizei

Erneut sind "Spaziergänger" gegen die Corona-Maßnahmen durch Ulm und Neu-Ulm unterwegs gewesen. Für kurze Aufregung sorgte ein Flaschenwurf.

In Ulm hat am Freitagabend wieder eine nicht angemeldete Versammlung unter dem Deckmantel eines "Spaziergangs" gegen die Corona-Maßnahmen stattgefunden. Zur Teilnehmerzahl macht die Ulmer Polizei in ihrem Bericht keine Angaben. Es dürften aber wieder mehr als tausend Menschen gewesen sein. Für kurzzeitige Aufregung sorgte unter anderem ein Flaschenwurf aus einem Gebäude in der Frauenstraße.

Wie die Polizei berichtet, fanden sich die Teilnehmenden gegen 19 Uhr im Bereich des Münsterplatzes und der Hirschstraße ein. Sie zogen durch die Ulmer Innenstadt sowie dieses Mal auch durch Neu-Ulm. Der Versammlungszug bewegte unter anderem durch die Olgastraße, Frauenstraße und Neue Straße. Dabei kam es immer wieder zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die "Spaziergänger" beendeten ihre Versammlung gegen 21 Uhr auf dem Münsterplatz.

Gegen-Demo verlief laut Polizei "ohne besondere Vorkommnisse"

Angesichts der in der Stadt Ulm geltenden Allgemeinverfügung, unter anderem zur Maskenpflicht, hatte die Polizei nach eigenen Angaben schon im Vorfeld der nicht angemeldeten Versammlung die Teilnehmenden auf deren Einhaltung hingewiesen. Eine angemeldete Gegenversammlung fand erneut ab 20 Uhr auf dem Ulmer Münsterplatz statt. Die sei ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, heißt es. Die Kundgebung endete gegen 20.30 Uhr.

Mit starken Kräften war die Ulmer Polizei vor Ort. Die Aufgabe der Beamtinnen der Beamten: für die Sicherheit der Versammlungen und deren Teilnehmer zu sorgen. Unterstützt wurde die Ulmer Polizei dabei auch Polizeipräsidium Einsatz.

"Spaziergang" in Ulm: Flasche aus Gebäude in der Frauenstraße geworfen

Ein 31-Jähriger aus der Versammlung soll Polizeibeamte beleidigt haben. Er wurde angezeigt. Gegen 20.45 Uhr dann habe eine unbekannte Person eine Flasche aus einem oberen Stockwerk eines Gebäudes in der Frauenstraße geworfen, als der nicht angemeldete Aufzug vorbeizog. Die Flasche habe niemanden getroffen, verletzt wurde niemand. Die Ulmer Polizei aber habe die Ermittlungen nach dem unbekannten Flaschenwerfer aufgenommen. Einige Personen bekommen zudem Ordnungswidrigkeitenanzeigen, da sie gegen die Allgemeinverfügung verstoßen haben sollen. (AZ)

