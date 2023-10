Flausen+ im Roxy: Ein Festival für die regionale Kunstszene

Das Roxy feiert vom 13. bis 15. Oktober ein "Fest der freien Künste". Darsteller, Tänzer und Musiker aus der Region machen mit und bieten ein buntes Programm.

Ein "Fest der freien Künste" will das Roxy in rund zwei Wochen feiern. Es ist ein Festival, das den Fokus vor allem auf Künstlerinnen und Künstler aus der Region legt. Ob Schauspiel, Tanz oder Musik - vom 13. bis 15. Oktober gibt es im Roxy ein breit gefächertes Programm. Einige Veranstaltungen können auch kostenlos besucht werden.

Das ist Flausen+

Das Festival unter dem Motto "Alles im Fluss" findet in Kooperation mit dem Bündnis Flausen+ statt, in dem sich seit 2010 mehr als 30 Theater und Spielorte aus ganz Deutschland zusammengeschlossen haben. Ziel ist es, freie darstellende Künstlerinnen und Künstler mit freien Theatern in Kontakt zu bringen und nachhaltig zu fördern. Eine Maßnahme dazu ist das "Flausen+ Fest der freien Künste", das jährlich stattfindet und immer bei einem anderen der 31 Bündnismitglieder zu Gast ist. Das Roxy mit seinem Tanzlabor ist seit Anfang dieses Jahres dabei und darf als Neuling im Verbund heuer gleich das Festival ausrichten.

Insgesamt 18 Veranstaltungen an drei Tagen stehen dabei auf dem Programm. Es gibt Aufführungen aus den verschiedenen Bereichen, aber auch Workshops und andere Mitmachangebote. Roxy-Geschäftsführer Christian Grupp sagt: "Wir wollen möglichst viele Facetten der regionalen Szene abbilden und ein breites Publikum aus allen Altersklassen ansprechen." Insofern stehe dem Roxy ein sehr, sehr buntes Festivalwochenende ins Haus.

Los geht es am Freitag, 13. Oktober, mit einem "Crossover" aus Tanz, Musik und Zirkus und zeitgleich mit einer Schauspiel-Premiere. Das Kollektiv DramaLamaDingDong spielt zum ersten Mal sein neues Stück "Sex is Muss", in dem es um die vielen - guten wie schlechten - Facetten der Weiblichkeit geht. Außerdem ist am Sonntag noch einmal deren Live-Hörspiel "Das Neinhorn" zu sehen.

Mit dabei beim "Flausen+ Fest der freien Künste" sind noch viele weitere Künstlerinnen und Künstler aus der Region, unter anderen die international erfolgreiche Percussionistin und gebürtige Laupheimerin Vanessa Porter, die in "Folie à Deux" unter Zuhilfenahme verschiedenster Percussion-Instrumenten, aber auch anderer Gegenstände eine Klanglandlandschaft entstehen lässt, in der sich die Zuhörer auch verlieren können.

Endlich wieder Breakdance-Battle in Ulm

Erstmals seit rund fünf Jahren findet in Ulm wieder ein Breakdance-Battle statt. Am Samstagnachmittag bietet der Verein Underground Movement die "ultimative Feier der HipHop- und Breaking-Kultur", wie es in der Ankündigung heißt. Geboten sind verschiedene Battles, aber auch Street Art und Graffiti.

Ein eigenes Flausen+-Format ist das "makingOff" am Samstag. Dabei haben fünf internationale Künstlerinnen und Künstler aus der freien darstellenden Szene zwei Wochen Zeit, sich mit einem Thema zu erfassen. Das Besondere an diesem Stipendium: Es muss am Ende kein fertiges Stück stehen. So haben die Teilnehmer die Möglichkeit, frei und ohne Zwänge ihrer kreativen Arbeit nachzugehen. Im "makingOff" geben sie dafür Einblick in den Arbeitsprozess. Aus einem ähnlichen Format hatte sich Flausen+ einst gegründet, wie Flausen+-Vertreter Ralph Würfel erklärt. Im Roxy wird ein solches Stipendium erstmals an internationale Künstler vergeben.

Angedockt an das Festival ist auch ein Netzwerktreffen von Flausen+, bei dem sich die Partner aus ganz Deutschland austauschen und voneinander lernen wollen. So findet das, was die Ulmer Kulturszene an diesen drei Tagen bietet, auch bundesweit Beachtung. Weitere Networking-Möglichkeiten bietet das Format "Fishing for Compliments", was Ralph Würfel als Netzwerk-Speeddatin beschreibt. Die Anmeldung für Künstlerinnen und Künstler ist offen.

Der Vorverkauf für das "Flausen+ Fest der freien Künste" läuft bereits. Wer mehrere Veranstaltungen besuchen möchte, kann mit Rabattpaketen sparen: Bei zwei Shows gibt es 15 Prozent Rabatt, bei drei Shows 20 Prozent und bei 5 Shows mit 30 Prozent.