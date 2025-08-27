Förderpreis Junge Ulmer Kunst: Diese Nachwuchstalente werden heuer ausgezeichnet

Rund 80 Bewerbungen gingen in diesem Jahr für die verschiedenen Sparten des Förderpreises bei der Stadt Ulm ein. Die Fachjurys haben getagt und die Preisträgerinnen und Preisträger stehen nun fest. Die mit jeweils 2.000 Euro dotierten Nachwuchspreise in den sechs ausgeschriebenen Kategorien gehen an diese Künstlerinnen und Künstler.

Ulmer Nachwuchsautor Moritz Grevel gewinnt Literaturpreis

Den Literatur-Preis gewinnt heuer Moritz Grevel. Der Abiturient aus Ulm hat bereits Erzählungen, einen Ulm-Krimi und preisgekrönte Gedichte veröffentlicht. Nun möchte er am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studieren, um Berufsschriftsteller zu werden. Seine kreative Vielfalt und sein Engagement spiegeln sich in vielen Auszeichnungen und in seinem Interesse wider, gesellschaftliche Themen und persönliche Geschichten literarisch zu erforschen, heißt es in der Begründung zu seiner Auszeichnung.

Im Bereich Film wird Shaam Joli geehrt. Die syrische Filmemacherin nutze den Film als Plattform, um Geschichten über Ungerechtigkeit und Menschenrechtsverletzungen zu erzählen und denen eine Stimme zu geben, die oft übersehen werden. Mit ihrer kreativen Arbeit möchte sie bedeutungsvolle Geschichten vermitteln und gesellschaftliche Veränderungen bewirken.

Die Jury im Bereich Bildende Kunst tat sich aufgrund der hervorragenden Qualität der Bewerbungen schwer und entschied sich den Preis zu splitten. Ausgezeichnet werden Lea Stephany und Matthias Gmeiner. Lea Stephany verbindet in ihren Werken textile Elemente, insbesondere Wolle und sichtbare Nähte, um Fragmente und räumliche Tiefe zu schaffen, die die Zweidimensionalität durchbrechen. Die Arbeit von Matthias Gmeiner fokussiert auf die flüchtige, ambivalente Natur von Bildern und die Suche nach dem Unsichtbaren hinter der Oberfläche, stets getrieben von seiner Neugier auf neue Perspektiven und künstlerische Entwicklungen.

Tanzkollektiv gewinnt in der Sparte Darstellende Kunst

Moving Toppings, ein junges, motiviertes Tanzkollektiv aus Ulm erhält den Förderpreis in der Sparte Darstellende Kunst. Die beiden Künstlerinnen setzen sich für eine stärkere Tanzgemeinschaft in der Stadt ein und wollen die Sichtbarkeit, Vernetzung und professionelle Förderung lokaler Tänzerinnen und Tänzer stärken.

In der Sparte Klassische Musik konnte sich beim Vorspiel vor der Jury in der Musikschule Ulm die Sopranistin Eva Möritz durchsetzen. Sie wuchs in Ulm auf, wo sich ihre Liebe zur klassischen Musik entwickelte und sie bereits in jungen Jahren in verschiedenen Ensembles aktiv war. Während ihres Studiums in Leipzig und Rom sammelte sie vielfältige Erfahrungen im Bereich Konzert und Liedliteratur, sowohl als Solistin als auch in Kammermusikensembles. Heute steht sie auf nationalen und internationalen Bühnen.

Die Jury im Bereich Populäre Musik hat sich Ende August beim öffentlichen Vorspiel im Liederkranz entschieden, und zwar für die Ulmer Künstlerin Annika Dietmann. Bereits im Alter von sechs Jahren stand sie auf der Bühne. 2019 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Unplugged Session“, weitere Alben folgten. Ihre Texte schreibt Annika Dietmann selbst und nutzt damit die Kraft der Musik, Dinge greifbar zu machen, für die Worte niemals ausreichen.

Die Preisverleihung für den Förderpreis Junge Ulmer Kunst findet am 14. November 2025 um 19 Uhr im Stadthaus Ulm statt. Das Rahmenprogramm der Preisverleihung wird von den jungen Kreativen selbst gestaltet – sie bieten im Verlauf des Abends eine Kostprobe ihres Schaffens. Die Siegertrophäen wurden wie in den vergangenen Jahren von den Auszubildenden der Wieland-Werke AG hergestellt. (AZ)