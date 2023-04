"Forever Young" holt Janis Choplin und Kurt Cobain noch einmal auf die Bühne

"Forever Young – The Story of the 27 Club" lässt legendäre Musikerinnen und Musiker wieder auferstehen. Zu sehen ist die Show demnächst im Roxy.

Nichts macht so unsterblich wie ein früher Tod. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain und Amy Winehouse hatten prägenden Einfluss auf die Musik ihrer Zeit. Zur Legende wurden sie aber auch, weil sie – auf der Höhe ihrer Karriere – jung und auf tragische Weise starben. Sie alle wurden Mitglieder im "27 Club" – sie alle waren erst 27, als sie ihr Leben verloren. Der Konzertabend "Forever young", am 5. Mai im Roxy zu sehen, ist eine Hommage an diesen legendären Club.

Erzählt aus der Perspektive von Schlepp, einem fiktiven Roadie, der seit 40 Jahren mit allen Größen der Rock- und Popszene arbeitet und gearbeitet hat, führt "Forever young" durch die Musikgeschichte. Das Publikum besucht Janis Joplin und Jimi Hendrix in der Zeit des "Summer of Love" und des Woodstock-Festivals. Auch über Rock ’n‘ Roll und das exzentrische Leben von Jim Morrison und Kurt Cobain weiß Schlepp zu berichten. Und schließlich wirft der Roadie einen Blick hinter die Kulissen von Amy Winehouse' legendärem Grammy Konzert.

"Forever Young" lässt Musikidole auferstehen

Die Darsteller der Stars des "27 Club" spielten bereits selbst mit den Größen des Rock ’n‘ Roll (etwa David Bowie, Roger Hodgsons oder Brian May) oder hatten Hauptrollen in anderen Musicalshows wie "Rock of Ages" oder "We Will Rock You". Bei "Forever Young" lassen sie längst verstorbene Musiker wieder auferstehen.

Die meisten dieser Musiker im "Club 27" starben an Drogen- oder Alkoholmissbrauch, Selbstmord oder Unfällen. Dieser Club ist in der Popkultur und der Musikindustrie zu einer Art Legende geworden und wird oft als eine Art düstere Prophezeiung für junge und talentierte Künstler angesehen. (AZ)

Termin: "Forever Young – The Story of the 27 Club" ist am Freitag, 5. Mai, 20 Uhr, im

Roxy zu sehen. Tickets an den bekannten Vorverkaufsstellen oder unter adticket.de.