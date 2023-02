Ulm

20:09 Uhr

Forschungsfabrik in Münster statt Ulm: Laut Kretschmann "krasse Fehlentscheidung"

Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit Prof. Markus Hölzle, Vorstandsmitglied und Leiter des ZSW in Ulm. Der Roboter ist zuständig für die Zell-Formation.

Plus Der baden-württembergische Ministerpräsident besucht die Batterieforschung in Ulm. Und sieht sich wieder mit einer Fördergelder-Panne des Bundes konfrontiert.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Süffisant merkte es Professor Markus Hölzle, Vorstandsmitglied und Leiter des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung (ZSW) auf dem Ulmer Eselsberg an, als Kretschmann die Forschungsproduktion von Batteriezellen am Freitagnachmittag beehrte: "In Münster wird gerade die Kellerdecke betoniert." 2027 soll die vom Bund mit über 500 Millionen Euro geförderte Forschungsfabrik für Batteriezellenfertigung fertig sein. "Dann braucht sie niemand mehr."

