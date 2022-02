Ulm

Fotograf mit Gespür für die Straße: Paul Hutchinsons Werke im Kunstverein Ulm

Plus Fotos von Baumaschinen, von Sneakers, von Resten der Natur in der Stadt: Paul Hutchinsons Werke sind jung und urban - und nun im Kunstverein Ulm zu sehen.

Von Dagmar Hub

Googelt man den Namen Paul Hutchinson, findet man zuerst bei Wikipedia, er sei 132 Jahre alt. Nein, ganz so ist es nicht: Der tatsächlich gesuchte Paul Hutchinson, Berliner Fotografen und Künstler Jahrgang 1987, lebt ganz und gar in der Gegenwart – in einer urbanen Gegenwart, mit deren Phänomenen er sich künstlerisch mit seiner Kamera auseinandersetzt. Der Ulmer Kunstverein zeigt im Schuhhaussaal ab dem heutigen Samstag Werke Hutchinsons unter dem Titel "Maschinen". Eröffnung der Ausstellung ist um 18 Uhr, sie ist bis zum 26. März zu sehen.

