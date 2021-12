Ulm

vor 16 Min.

Fotos lassen das Elend ahnen: Bilder von Guantanamo im Stadthaus Ulm

Plus Debi Cornwall zeigt im Stadthaus Ulm ihre Eindrücke aus dem Gefangenenlager Guantanamo - zwischen verletzter Menschenwürde, Fun-Park und Fan-Artikeln.

Von Dagmar Hub

Ein lilafarbenes Bärchen liegt da. Das Kuscheltier trägt ein rosa Sweatshirt. Auf dem steht: "It don't GTMO better than this." Der amerikanische Slang-Satz bedeutet in etwa, dass es nicht besser wird oder sogar nicht besser werden kann. Das wäre so belanglos, läge der Fanartikel-Shop, in dem das Bärchen neben Kaffeetassen mit Stacheldrahtdesign angeboten wird, nicht im Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba. Mit Debi Cornwalls Fotoausstellung "Welcome to Camp America: Inside Guantánamo Bay" gibt das Stadthaus Einblicke in den atemberaubenden Zynismus von Guantanamo, in einen Ausnahmezustand menschlichen Seins.

