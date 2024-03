"Fragile Träume" im Stadthaus: Einblicke in die arabische Welt

Als Frau eines Nahost-Korrespondenten lernte Katharina Eglau die arabische Welt kennen. Ihre Fotografien im Stadthaus beleuchten die Themen Frauenrechte, Religion und Wasser.

Als etwa 2018 die Idee entstand, Fotografien der Nahost-Fotografin Katharina Eglau im Stadthaus zu zeigen, hätte niemand ahnen können, wie sehr nur Jahre später Gewalt und Krieg jene Regionen überziehen, in denen die Wurzeln von Judentum, Christentum und Islam liegen. Katharina Eglaus Ehemann, der Nahost-Korrespondent Martin Gehlen, starb kurz vor dem Ruhestand überraschend und erlebt nun die Eröffnung der Ausstellung "Fragile Träume" mit Bildern seiner Frau im Stadthaus diesen Samstagabend um 19 Uhr nicht mehr.

Bilder als "Werbung für eine Weltreligion"

Katharina Eglau, 1960 in Berlin geboren, begleitete ihren Ehemann, lebte mit ihm in Kairo und Tunis. Aber sie versteht sich selbst nicht als Nachrichtenfotografin, sondern – wie sie sagt – als Mittlerin zwischen den Menschen im Nahen Osten oder in Nordafrika und jenen Menschen, die ihre Fotos jener Menschen und jener Regionen betrachten. Ihre Ausstellungen, so hatte Martin Gehlen einmal gesagt, sollen als Werbung für eine Weltreligion verstanden werden, "die seit Jahrzehnten ein Übermaß an Konflikten und Gewalt erlebt – und deren Menschen sich genauso nach einem erfüllten Leben für sich und ihre Kinder sehnen, wie wir alle hier in Deutschland auch." Alle Staaten der arabischen und islamischen Welt haben Katharina Eglau und Martin Gehlen auf ihren Recherchereisen besucht – allerdings waren sie nie in Mekka und Medina, berichtet Katharina Eglau. Denn für das Betreten dieser heiligen Städte des Islam hätten sie zum Islam konvertieren müssen. "Und das war uns doch eine Nummer zu viel."

"Fragile Träume": Eine Abteilung der drei Themenkreise umfassenden Ausstellung ist couragierten Frauen gewidmet. Diese Bilder entstanden im Wesentlichen während des arabischen Frühlings. Da ist zum Beispiel Tawakkol Karman, Politikwissenschaftlerin im Jemen, die sich leidenschaftlich für Frauen- und Menschenrechte engagiert, die 2011 den Friedensnobelpreis erhielt, und die Mitglied des jemenitischen Ablegers der Muslimbruderschaft ist. Oder die iranische Künstlerin Naja Shams, die in ihrem Bilderzyklus "Das Selbst der Frauen" unverschleierte Porträts von Frauen zeigte, in ihrer Stärke und in ihrer Verletzlichkeit. Frauen wie Naja Shams leiden heute noch mehr als vor Jahren unter religiösen Fanatikern an der politischen Spitze im Iran, denen selbstbewusste Frauen ein Dorn im Auge sind.

Christen, Juden, Muslime: Religiöse Feste in Nah-Ost

Eine zweite Abteilung der Ausstellung zeigt Bilder von religiösen Festen der abrahamitischen Religionen in jenen Regionen und versetzt die Ausstellungsbesucherinnen und -besucher hinein zum Beispiel in das Osterfest koptischer Christen, die in der arabischen Welt eine Minderheit darstellen. Hinein auch in das Weihnachtsfest in Bethlehem und in das einzige jüdische Pilgerfest in der arabischen Welt, das La Ghriba-Fest auf der tunesischen Ferieninsel Djerba. 2002 und 2023 gab es Angriffe, bei denen Menschen starben, auf dieses jährlich im Mai stattfindende Pilgerfest zur wichtigsten Synagoge der Insel.

Katharina Eglau konnte als Frau – allerdings mit Abaja und schwarzem Tuch – sogar beim wichtigsten Feiertag der schiitischen Muslime, beim Aschura-Fest in Kerbala und Nadjaf, fotografieren. Aschura ist das zweitgrößte Pilgerfest der islamischen Welt. Die dort entstandenen Fotografien sind nichts für schwache Nerven, denn zum fünfstündigen Historienspiel, das an den im Jahr 680 in der Schlacht von Kerbala getöteten Imam Husain - ein Enkel Mohammeds - erinnert, lassen sich Männer die Kopfhaut aufschneiden, um mit ihrem Blut des Märtyrers zu gedenken. Katharina Eglau fotografierte aber auch die Tänze der friedliebenden Sufi-Derwische.

Ein dritter Bereich befasst sich mit dem Themenkreis Wasser und Dürre, mit Wüsten und Flüssen als Lebensadern, mit den Folgen von Staudammbauten und Klimawandel für die Bauern an Nil, Euphrat und Tigris. Das Stadthaus zeigt derzeit auch die Ausstellung "Ich werde deutsch", in der Migrantinnen und Migranten - auch aus dem Nahen Osten - von ihrem Ankommen und ihrer Integration in Deutschland berichten.

Info: Die Orient-Fotografien der Ausstellung "Fragile Träume" sind bis zum 16. Juni im Stadthaus zu sehen. Eintritt wie immer frei. Zu den Themenschwerpunkten "Couragierte Frauen" und "Religiöse Feste" gibt es Workshops für Schulen ab der 5. Klasse. Anmeldung unter 0731/1617721 oder bei a.kreuzpointner@ulm.de.