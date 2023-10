Ulm

vor 18 Min.

Frank Raendchen und sein Friedensteppich

Plus In Hamburg liegt sein bekanntestes Werk. Der Ulmer Künstler hat in der Speicherstadt einen Teppich aus Stein verlegt. Streit darf es dort nicht geben.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Ungefähr fünf Jahre hat der Ulmer Künstler Frank Raendchen noch bis zum Ruhestand in seinem Vollzeitberuf als Kunstlehrer an Gymnasien in der Region und als Hochschuldozent. Danach möchte der Bildhauer in seine Heimat im hohen Norden zurückkehren - und er denkt bereits über sein Abschiedsgeschenk an Ulm nach, über einen dritten Skulpturensommer im Botanischen Garten. Raendchens Kunstwerke stehen in vielen Museen dieser Welt, sein am häufigsten besuchtes Kunstwerk aber befindet sich in Hamburg.

Der Steinteppich in Hamburg ist Frank Raendchens prominentestes Werk

2005 hatte Frank Raendchen in Hamburg mit seiner Idee eines 27 Meter langen steinernen Perserteppichs auf der Wilhelminenbrücke zur Speicherstadt - einer Brücke auf der Brücke - einen Wettbewerb gewonnen und diesen "Teppich" realisiert. Von Millionen begangen, musste der Teppich vor vier Jahren erneuert werden; der Lack war an vielen Stellen ab. Raendchen schuf diesmal einen Teppich aus farbigen Natursteinen, dem Schuhe und Schneeräumer weniger anhaben können - einen turkmenischen Teppich mit gastlichen Symbolen, die traditionell Unheil abwenden und Glück bringen sollen. Fransen aus Wischmopp und Kunstharz, die die Steinteppiche echten Orientteppichen sehr ähnlich werden lassen, bekamen der Vorgänger und der Nachfolger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen