Paketbomben aus Ulm: Neue Spur führt Ermittler zu Explosion in Frankfurt

Plus Noch immer ist unklar, wer die Briefbomben in Ulm aufgegeben hat. Ein Rentner aus Wiblingen wurde freigesprochen. Der Fall kommt jetzt sogar bei Aktenzeichen XY.

Der Rentner aus Ulm-Wiblingen hatte die Vorwürfe bis zum Ende bestritten. Vor Gericht wurde er, wie berichtet, freigesprochen. Im Nachgang kritisierte er das Vorgehen der Ermittler. Zwar waren auch Ulmer Polizisten nach dem Urteil Anfang Dezember vergangenen Jahres weiterhin davon überzeugt, dass es sich bei ihm um jenen Mann handelte, der im Februar 2021 in einer Ulmer Postfiliale Paketbomben aufgegeben haben soll, die später in zwei Lebensmittelfirmen explodierten und dabei vier Menschen verletzten. Doch nun gibt es offenbar eine neue Spur.