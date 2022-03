Ulm/Frankfurt

13:08 Uhr

LKA erhält nach "Aktenzeichen XY" neue Hinweise zum Paketbomben-Fall

Wer ist dieser Mann? Er soll die Paketbomben in der Postfiliale in der Ulmer Rosengasse aufgegeben haben.

Plus Nachdem der Paketbomben-Fall im ZDF bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt wurde, sind neue Hinweise eingegangen. Was heißt das für den freigesprochenen Ulmer Rentner?

Von Michael Kroha

Mehrere Sprengsätze sind über eine Postfiliale in der Ulmer Rosengasse im Februar 2021 an mehrere Lebensmittelfirmen verschickt worden, wo sie dann explodierten und mehrere Menschen verletzten. Einem Rentner aus Ulm-Wiblingen wurde der Prozess gemacht, am Ende aber freigesprochen. Nun vermuten die Ermittler eine Verbindung zu einem anderen Fall in Frankfurt. Am Mittwochabend wurde dieser im ZDF bei " Aktenzeichen XY" gezeigt. "Verschiedene Hinweise" sind im Nachgang der Sendung eingegangen, wie ein Sprecher des LKA Baden-Württemberg bestätigt. Doch helfen sie den mysteriösen Fall zu lösen? Und was heißt das für den Ulmer Rentner? Kann das Verfahren gegen ihn womöglich wieder aufgenommen werden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen