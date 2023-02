Frau an Bushaltestelle belästigt: Polizei sucht Täter mit schiefen Zähnen

An der Bushaltestelle "Neue Mitte" in Ulm soll eine 22-Jährige von einem Mann belästigt und am ganzen Körper angefasst worden sein. Die Polizei hofft auf Hinweise zum Täter.

Eine 22-Jährige ist am Mittwochabend in Ulm an einer Bushaltestelle belästigt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Mit einer groben Beschreibung des Täters hoffen die Ermittler auf Hinweise.

Demnach stand die junge Frau gegen 22.30 Uhr an der Bushaltestelle "Neue Mitte" auf Höhe des Ulmer Rathauses in der Neuen Straße. Ein Mann sei auf sie zugegangen. Der bislang Unbekannte soll wohl alkoholisiert gewesen sein. Unerwartet habe er die Frau an den Armen gepackt und sie festgehalten. Auch soll er die 22-Jährige am ganzen Körper angefasst haben.

Frau an der Bushaltestelle "Neue Mitte" belästigt: Polizei sucht Zeugen

Als kurze Zeit später ein Linienbus anhielt, konnte sich die Frau nach Polizeiangaben losreißen und flüchtete in den Bus. Weitere Personen seien in den Bus eingestiegen, heißt es.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Anzeige aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß

zwischen 25 und 35 Jahre alt

dunkles kurzes Haar,

Dreitagebart

blasse Haut.

Auffällig seien wohl seine schiefen Zähne gewesen, heißt es im Polizeibericht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/188-3312 erbeten. (AZ)