Frau beim Umzug mit Hammer und Messer attackiert: 27-Jähriger sitzt in Haft

Ein 23-Jähriger soll am vergangenen Donnerstag eine 27 Jahre alte Frau in Ulm schwer verletzt haben. Der Mann habe nach der mutmaßlichen Tat erst die Flucht ergriffen, konnte aber später festgenommen werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Montag mitteilen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Die mutmaßliche Täter und ihr späteres Opfer sollen sich am frühen Abend des 17. Oktober in einer Ulmer Wohnung getroffen haben. „Die beiden hatten ein freundschaftliches Verhältnis und er half ihr beim anstehenden Umzug“, schreibt die Ulmer Polizei. Aus noch nicht vollständig geklärter Ursache soll der 23-Jährige dann aggressiv geworden sein. Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit sei auf die Frau los gegangen. Er habe sie gewürgt und geschlagen. Im Anschluss soll er sie mit einem Hammer geschlagen und mit einem Messer verletzt haben.

Die Frau erlitt schwer, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann sei danach aus der Wohnung geflüchtet. Die Ermittler aber hätten die Identität des mutmaßlichen Täters schnell ermittelt können. Gegen 21 Uhr sei er an seiner Wohnanschrift festgenommen worden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte gegen den 23-Jährigen einen Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht Ulm wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Dieser wurde am Freitag in Vollzug gesetzt. (AZ)