Frau fährt trotz roter Ampel weiter: Unfall mit Straßenbahn

Der Straßenbahnfahrer reagiert schnell, doch die Tram rammt trotz Notbremsung den Opel Astra einer Seniorin. Der Zusammenstoß ist teuer.

Leichte Verletzungen erlitt eine 84-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag im Ulmer Stadtteil Böfingen. Gegen 14.45 Uhr war die Seniorin in ihrem Opel auf der Böfinger Steige stadtauswärts unterwegs. An der Abzweigung zum Buchenlandweg wollte sie links abbiegen und missachtete dabei die für sie geltende Ampel.

Der Fahrer einer bei grün in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß trotz Notbremsung gegen den Opel Astra. Unfallzeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt um die Frau. Der Straßenbahnfahrer und seine 15 Fahrgäste blieben körperlich unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei an dem älteren Opel auf rund 2000 Euro, an der Straßenbahn auf etwa 35.000 Euro.