Ulm

11:13 Uhr

Frau gerät in Straßenbahnschienen und stürzt: Verletzungen im Gesicht

Eine 26-Jährige ist bei einem Unfall am Montag in Ulm leicht verletzt worden.

Die 26-Jährige war mit ihrem Fahrrad in der Römerstraße in Ulm unterwegs. Mit ihren Reifen kam sie in die Schienen der Straßenbahn.

Bei einem Unfall am Montag in Ulm ist eine 26 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau gegen 9.40 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Römerstraße unterwegs. Dabei sei sie mit ihren Reifen in die Schienen der Straßenbahn gekommen. Die Frau habe die Kontrolle verloren und stürzte. Dabei erlitt sie Verletzungen im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Beamten des Polizeireviers Ulm-West haben den Unfall aufgenommen. Am Damenrad entstand geringer Sachschaden.

