Frau greift Bäckereiverkäuferin im Ulmer Hauptbahnhof an

Eine Frau beleidigt eine andere, zieht sie an den Haaren und schlägt ihr ins Gesicht: Im Ulmer Hauptbahnhof eskaliert ein privater Streit.

Eine 33-Jährige hat am Freitagmittag die Verkäuferin eines Backwarenladens im Ulmer Hauptbahnhof attackiert. Die Polizei berichtet, die Angreiferin habe die andere Frau beleidigt, sie an den Haaren gezogen und sie ins Gesicht geschlagen. Die beiden kannten sich wohl privat, das soll die Auseinandersetzung ausgelöst haben.

Bisherigen Informationen zufolge soll die 26-jährige Verkäuferin gegen 12.55 Uhr einen Kunden in dem im Ulmer Hauptbahnhof gelegenen Backwarenladen bedient haben, als die 33-jährige Deutsche den Laden betrat und die Verkäuferin ansprach. Sie beleidigte die Mitarbeiterin wohl zunächst verbal und attackierte diese offenbar anschließend auch körperlich, indem sie ihr an den Haaren gezogen und in das Gesicht geschlagen haben soll.

Ein Kunde trennte die Frauen daraufhin wohl und informierte die Bundespolizei über den Vorfall. Alarmierte Einsatzkräfte konnten alle Beteiligten noch vor Ort antreffen. Der Grund für die Auseinandersetzung soll im privaten Umfeld der beiden Frauen zu finden sein. Die 33-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung. (AZ)