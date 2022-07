Frau hört nicht auf zu spucken: Polizei muss ihr eine Haube aufziehen

In Ulm hat es eine Frau erst auf Passanten abgesehen. Als die Polizei eintrifft, bespuckt sie die. Weil die Frau auf dem Weg zum Revier nicht aufhört zu spucken, bekommt sie eine Haube aufgesetzt.

Eine 43-Jährige soll am Dienstag in Ulm erst Passanten bedroht, beleidigt und volksverhetzende Äußerungen getätigt haben. Gleiches tat sie nach Angaben der Polizei auch mit eingesetzten Beamten. Weil sie zudem nicht aufhörte, Polizisten zu besprucken, wurde ihr eine Haube aufgesetzt.

Zunächst hatte es die Frau auf Passanten am Rondell in der Bahnhofstraße abgesehen. Als die Polizei anrückte, beleidigte und bedrohte die Frau auch die Beamten. Einen von ihnen spuckte sie an. Daraufhin wurde sie in Gewahrsam genommen.

Damit war die 43-Jährige aber nicht einverstanden. Sie wollte nicht mit den Beamten gehen und ließ sich in deren Griffe fallen. Die Polizisten mussten sie ziehen.

Die Frau beleidigte die Ermittler fortwährend und drohte ihnen. Sie soll auch während der Fahrt zum Polizeirevier noch mehrmals ausgespuckt haben, so dass ihr die Polizisten eine Haube aufziehen mussten. Letztlich wurde die 43-Jährige in eine Klinik gebracht. (AZ)