Frau in Ulm bei Razzia zu IS-Terror festgenommen: Das ist bislang bekannt

Bei der bundesweiten Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat wurden sieben Personen festgenommen, darunter eine Frau in Ulm.

Der Zugriff erfolgte bundesweit zeitgleich um 6 Uhr am heutigen Mittwochmorgen (31.5.2023). Es war eine konzertierte Aktion. Festgenommen wurden insgesamt sieben Personen, vier Frauen und drei Männer. In Ulm erfolgte die Festnahme einer Frau. Es ist nicht der erste Fall, bei dem Ulm im Zusammenhang mit islamistischem Terror eine Rolle spielt – wenngleich die anderen zum Teil schon ein paar Jahre zurückliegen.

Der Vorwurf der Bundesanwaltschaft: Die sieben Personen sollen Spendengelder für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gesammelt haben. Deshalb seien die sieben mutmaßlichen Unterstützer festgenommen worden. Zudem habe es am Mittwochmorgen Durchsuchungen in zehn Bundesländern gegeben, wie die Karlsruher Behörde weiter mitteilt. Mehr als 1000 Kräfte des Bundeskriminalamts, der Landeskriminalämter der betroffenen Länder sowie der Polizei seien bei der groß angelegten Razzia im Einsatz gewesen. Insgesamt wurden mehr als 100 Objekte durchsucht.

IS-Terrorfinanzierung: Durchsuchungen und Festnahmen bundesweit, eine davon in Ulm

Durchsuchungen gab es einem Sprecher zufolge in Berlin, Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Auch in den Niederlanden wurde den Angaben nach ein Objekt durchsucht.

Nach einer Razzia gegen mutmaßliche IS-Unterstützer in mehreren Bundesländern werden die Beschuldigten am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt. Foto: Julian Rettig, dpa

Die Festnahmen erfolgten im Landkreis Neuwied (Rheinland-Pfalz), in Bremen sowie je zwei im Kreis Heinsberg und im Rheinisch-Bergischen Kreis (beide Nordrhein-Westfalen). In Ulm wurde die deutsche Staatsangehörige Chahira A. festgenommen. Nähere Angaben macht die Bundesanwaltschaft auf Nachfrage unserer Redaktion nicht. Sie alle seien als Finanzmittler in das internationale Finanzierungsnetzwerk eingebunden gewesen. "Durch ihr Sammeln von Spenden und deren Weiterleitung an den IS nahmen sie eine zentrale Rolle innerhalb des Finanzierungsnetzwerkes ein."

Vorwurf: Beschuldigte sollen Terror-Vereinigung im Ausland unterstützen

Die oberste Anklagebehörde Deutschlands wirft den Beschuldigten – überwiegend deutscher, aber auch kosovarischer, marokkanischer und türkischer Staatsangehörigkeit – in erster Linie Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland vor. Sie sollten noch an diesem Mittwoch und am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Der entscheidet, ob sie in Untersuchungshaft müssen. Weiteren Beschuldigten werfen die Ermittler Geldzahlungen an das Finanzierungsnetzwerk zugunsten des IS vor.

Seit 2020 hätten zwei Anhängerinnen des IS von Syrien aus über den Online-Dienst Telegram für Geldzahlungen geworben, teilte die Bundesanwaltschaft weiter mit. "In das Netzwerk eingebunden waren Finanzmittler, die Gelder sammelten und Konten oder digitale Spendenkassen zur Verfügung stellten." Das gesammelte Geld sei an IS-Mitglieder in Syrien oder an von dort benannte Mittelsleute transferiert worden – insgesamt mindestens 65.000 Euro.

Mit dem Geld sollen inhaftierte Angehörige des IS versorgt werden

Die Zahlungen dienten den Angaben zufolge dazu, den IS zu stärken. "Die Gelder wurden insbesondere zur Verbesserung der Versorgungslage von in den nordsyrischen Lagern Al-Hol und Roj inhaftierten Angehörigen der Vereinigung genutzt", erläuterte die Bundesanwaltschaft. "Teilweise wurde den Inhaftierten mit den Geldern die Flucht oder Schleusung aus den Lagern ermöglicht."

Die Kampagnen in sozialen Medien mit Titeln wie "Deine Schwester im Camp" laufen nach dpa-Informationen schon seit einigen Jahren. Sie sollen IS-Frauen finanziell unterstützen, die mit ihren Kindern seit der militärischen Niederlage der Terrormiliz in Syrien leben, vor allem in dem von kurdischen Gruppen kontrollierten Lager Al-Hol.

Immer wieder gab es Berichte, wonach Frauen, Kinder und Jugendliche, die sich dem IS bis heute zugehörig fühlen, gegen Zahlung hoher Geldbeträge aus dem Lager geschmuggelt wurden. Von den mehreren Dutzend IS-Frauen, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland zurückgekehrt sind, wurden etliche nach ihrer Ankunft inhaftiert und vor Gericht gestellt. Ein Teil von ihnen kam über Rückholaktionen mit ihren Kindern aus Syrien nach Deutschland, andere wurden abgeschoben oder kamen auf eigene Faust zurück.

Schon 2021 gab es eine Festnahme in Ulm wegen Terrorfinanzierung

Es ist nicht der erste Fall von mutmaßlicher Terrorfinanzierung von Ulm aus. Im Januar 2021 waren zwei Männer und eine Frau in Ulm, Delmenhorst und München festgenommen worden. Später erfolgte noch eine Festnahme in Wiesbaden. Es habe sich dabei um ein internationales Netzwerk gehandelt, das militante Islamisten in Syrien mit Geld unterstützt, so die damaligen Angaben der Bundesanwaltschaft. Das Geld sollte den Ermittlern zufolge unter anderem Haiat Tahrir al-Scham (HTS) zugutekommen, einem Zusammenschluss militant-islamistischer Terrorgruppierungen. Mit den Spenden sollten Waffen gekauft und Kämpfer unterstützt werden.

Im März 2022 wurden zwei Männer, unter anderem der in Ulm Festgenommene, wegen Unterstützung ausländischer terroristischer Vereinigungen in 14 beziehungsweise 16 Fällen und weiteren Delikten zu Gesamtfreiheitsstrafen von drei Jahren sowie von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Einen Zusammenhang zwischen diesem Fall und der Festnahmen jetzt ist einem Sprecher der Bundesanwaltschaft nicht bekannt.

Salah Abdeslam wurde nach den Attentaten in Paris bei einem Großeinsatz in Brüssel festgenommen. Wochen vor dem Anschlag war er kurz auch in Ulm. Foto: Belgian Federal Police (dpa)

Ulm tauchte außerdem im Zusammenhang mit den Terrorattentaten von Paris im Jahr 2015 auf, bei denen 130 Menschen starben. Der später in Belgien festgenommene Terrorist Salah Abdeslam war Wochen zuvor in Ulm in einem Mietwagen unterwegs, um drei Männer abzuholen, die in einem Hotel in der Nähe des Ulmer Hauptbahnhofs ein Zimmer reserviert hatten. Der Aufenthalt von Abdeslam in der Donaustadt aber dauerte wohl gerade mal eine gute Stunde.

Im aktuellsten Bericht des baden-württembergischen Verfassungsschutzes von 2022 wird das islamistische Personenpotenzial im Südwesten auf 4200 Personen beziffert – nach 4105 im Jahr 2021. Extremistische Straftaten im Bereich der religiösen Ideologie sind demnach von 37 auf 31 zurückgegangen, dabei wurde 2020 nur noch eine Gewalttat verzeichnet (2019: 5). Laut dem Sicherheitsbericht des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg gab es im Südwesten 2022 insgesamt 55 Delikte von politisch motivierter Kriminalität mit einem Hintergrund in religiöser Ideologie. Im Jahr davor waren es 50, für 2020 werden 41 angegeben. (mit dpa)