Frau missachtet rote Ampel, Auto wird von Straßenbahn gerammt und eingekeilt

Ein Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn beim Ulmer Messegelände endet glimpflicher als befürchtet. Doch die Bergung ist hoch kompliziert.

Leicht verletzt hat eine 51-jährige Autofahrerin einen Unfall am Samstagvormittag am Ulmer Messegelände überstanden. Gegen 8.30 Uhr wollte die Renault-Fahrerin aus Richtung des Messegeländes die Straßenbahngleise überqueren, um in Richtung Innenstadt zu fahren. Die Frau missachtete dabei die rote Ampel und ignorierte auch das vor dem Bahnübergang warnende Andreaskreuz, um Sicht auf den Verkehr auf der Böfinger Straße zu haben.

Der Fahrer einer in Richtung Böfingen fahrenden Straßenbahn bemerkte das Auto auf den Gleisen noch und leitete eine Notbremsung ein, dadurch wurde die Wucht des Aufpralls wesentlich gemildert. Trotzdem wurde das Auto auf Höhe der Vorderachse von der bevorrechtigten Straßenbahn gerammt und nach rechts weggedreht. Genau an dieser Stelle steht der Mast der roten Ampel und der Kleinwagen wurde zwischen Ampelmast und Straßenbahn eingekeilt. Die Notrufe ließen einen schweren Unfall befürchten und Notarzt, Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr machten sich auf den Weg.

Viele Einsatzkräfte kommen zum Unfall von Auto und Straßenbahn in Ulm

Durch die Notbremsung der Straßenbahn war so viel Geschwindigkeit abgebaut worden, dass sich die Unfallverursacherin nur leicht verletzte, der Straßenbahnfahrer und seine Fahrgäste blieben unverletzt. Kritischer war dann die Bergung der Unfallfahrzeuge, denn das eingekeilte Unfallauto drückte gegen die Straßenbahn. Jürgen Späth, der Leiter der Straßenbahn-Werkstatt, übernahm die Bergung und entschied nach einer kurzen Beurteilung darauf, die Straßenbahn vorsichtig rückwärts wegzufahren, um das Auto freizugeben. Da das Auto gegen den Wagenkasten der Straßenbahn drückte, bestand Entgleisungsgefahr beim Bewegen der Straßenbahn. Feuerwehrleute legten sich daher flach auf den Bahnübergang und zwischen die Gleise, um die Drehgestelle genau beobachten zu können. Über Funk abgesprochen wurde die Straßenbahn dann zentimeterweise zurückgesetzt. Unter heftigem Knirschen kam das Auto wieder frei. Anschließend schoben die Polizisten, die den Unfall aufgenommen haben, und Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe das Auto vom Bahnübergang, damit die Gleise nach einer guten Stunde wieder frei waren. In der Zwischenzeit übernahmen Busse den Pendelverkehr zwischen Donaustadion und Böfingen. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.