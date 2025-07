Frau muss in Ulm einen ICE verlassen und verletzt zwei Polizisten

Weil sich eine 26-Jährige in einem ICE von Stuttgart nach Ulm „ungebührlich“ verhalten hatte, musste sie am Donnerstagnachmittag den Zug in Ulm verlassen. Als Beamte der Bundespolizei sie aus dem ICE bringen wollten, soll die Frau zwei Polizisten angegriffen, gebissen und leicht verletzt haben. Einer von ihnen sei dadurch kurzzeitig dienstunfähig geworden. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens bereits einen Tag später zu einer Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. (AZ)

