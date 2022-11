Ulm

Frau pinkelt an die Ulmer Synagoge

Eine Frau hat in Ulm an die Synagoge gepinkelt.

Mitten am Tag uriniert eine Frau an die Synagoge am Weinhof in Ulm. Die Tat hat laut Polizei keinen politischen Hintergrund.

Eine Frau hat am Montagmittag in den Eingangsbereich der Ulmer Synagoge gepinkelt. Die 49-Jährige wurde dabei vom dortigen Sicherheitsdienst beobachtet, der daraufhin die Polizei informierte. Der Vorfall habe sich demnach gegen 12 Uhr ereignet, heißt es in einem Polizeibericht. Es handle sich um keine Tat mit politischem Hintergrund, so eine Polizeisprecherin. Das Polizeirevier Ulm-Mitte stellte daraufhin die Personalien der Frau fest. Beamte fertigten zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen die Frau. (AZ)

