Frau rastet wegen Strafzettel aus, greift Politesse an und flüchtet

In Ulm ärgert sich eine Frau sehr über ihren Strafzettel. Sie greift die Politesse an. Als die Polizei eintrifft, ist die Frau schon mit dem Auto weggefahren.

Weil sie sich über einen Strafzettel ärgerte, soll eine bislang unbekannte Frau am Mittwoch in Ulm eine Politesse angegriffen haben. Verletzt wurde dabei niemand. Dennoch sucht die Polizei nach der Dame.

Wie die Ermittler mitteilen, ahndete die 60-jährige Mitarbeiterin des Ordnungsamts gegen 9.30 Uhr den BMW Mini One in der Einsteinstraße. Dieser soll nicht ordnungsgemäß geparkt gewesen sein. Der Wagen stand demnach in der Zufahrt zu einem Geschäft.

Eine bislang unbekannte Frau habe sich dann sehr über ihren Strafzettel in Höhe von 25 Euro geärgert. Sie soll das Knöllchen zerknüllt und die Ausstellerin angegriffen haben.

Beim Eintreffen der Ulmer Polizei war die unbekannte Frau mit dem Auto bereits davongefahren. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nach ihr. Die Frau soll zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und auffallend gebräunt gewesen sein. Laut Zeugen trug sie zur Tatzeit eine beige Jacke und hatte ihre Haare hochgesteckt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/188-3812 entgegengenommen. (AZ)