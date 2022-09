Frau schläft am Steuer ein und baut Unfall

Am helllichten Nachmittag ist eine Autofahrerin offenbar am Steuer eingeschlafen und hat einen Unfall gebaut.

Offenbar Opfer des Sekundenschlafs wurde am Samstag gegen 15.15 Uhr eine 35 Jahre alte Autofahrerin. Sie war mit ihrem Seat auf der B10 unterwegs nach Ulm. Kurz vor der Anschlussstelle Lehr schlief sie nach Angaben der Polizei ein und streifte mit ihrem Wagen die Mittelleitplanke. Durch die Kollision wachte sie auf und riss das Lenkrad herum. Hierbei übersteuerte sie und schleuderte in die rechte Leitplanke, wo sie schließlich zum Stehen kam. Die Frau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5500 Euro. (AZ)