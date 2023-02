Ulm

Frau schläft beim Kochen ein und löst Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehr ist am Samstag zu einem Einsatz in Ulm gerufen worden.

In einer Wohnung in Ulm schlägt ein Rauchmelder Alarm. Die 23-jährige Bewohnerin bekommt davon erst etwas mit, als Polizei und Feuerwehr in der Tür stehen.

Beim Kochen eingeschlafen ist am Samstagmorgen eine 23-Jährige. Gegen 6.40 Uhr teilte der 37-jährige Nachbar der jungen Frau mit, dass der Brandmelder in deren Wohnung ausgelöst habe. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ulm-West war schnell vor Ort. Im Hausflur stellten die Beamten Rauchgeruch fest. Auch die Feuerwehr wurde alarmiert. Da Klingeln und Klopfen nicht half, wurde die Türe gewaltsam geöffnet. Laut Polizei entstand bei dem Vorfall in Ulm kein Schaden In der Wohnung konnte die 23-Jährige angetroffen werden. Wohlauf und tief schlafend. Auf dem angeschalteten Herd stand das mittlerweile ungenießbare Mahl der jungen Köchin und rauchte vor sich hin. Durch das schnelle Eingreifen von Polizei und Feuerwehr wurde ein Personen- und Sachschaden verhindert. Die Ursache der Müdigkeit der Köchin konnte nicht abschließend geklärt werden, so die Ulmer Polizei. (AZ)

