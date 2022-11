Ulm

vor 35 Min.

Frau pinkelt in Eingangsbereich von Ulmer Synagoge – das sagt der Rabbiner

Der Sicherheitsdienst hat die Polizei zur Ulmer Synagoge gerufen, weil eine Frau in den Eingangsbereich des Gotteshauses uriniert hat.

Plus Eine Frau uriniert am helllichten Tag in den Eingangsbereich der Ulmer Synagoge. Rabbiner Trebnik äußert sich verständnislos, die Polizei hat eine Botschaft.

Von Sebastian Mayr

Eine 49 Jahre alte Frau hat am Montag um 12 Uhr in den Eingangsbereich der Ulmer Synagoge uriniert. Die Polizei meldet lediglich, dies sei an einem Haus am Weinhof geschehen. Rabbiner Shneur Trebnik bestätigt aber, der Sicherheitsdienst der jüdischen Gemeinde habe den Vorfall beobachtet und angezeigt. Zuletzt hatte es auch neuen Ärger um Wildpinkler am Münsterplatz gegeben. Der Rabbiner äußert sich verständnislos. "Vernünftige Menschen machen so etwas nicht – das hat mit der Synagoge nichts zu tun."

