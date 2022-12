Frau wird im Bus versehentlich am Bein berührt, dann tritt sie zu

Eine bislang unbekannte Frau soll eine 58-Jährige getreten haben, nachdem sie sie im Bus versehentlich am Bein berührt hat. Die 58-Jährige wurde dabei verletzt.

Eine 58-Jährige ist am Donnerstagmorgen in einem Bus in Ulm von einer bislang Unbekannten leicht verletzt worden. Die unbekannte Frau flüchtete nach der Attacke. Die Polizei will sie nun ermitteln.

Demnach fuhr die 58-Jährige gegen 7.45 Uhr mit einem Bus der Linie 49 von Lehr nach Ulm. An der Haltestelle Lehrer-Tal stieg sie aus. Dabei berührte sie wohl versehentlich das Bein einer Unbekannten, die daraufhin erkennbar aggressiv reagiert haben soll.

Nach einem Streit stiegen beide Frauen aus. An der Haltestelle soll es dann nach Polizeiangaben zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Die 58-Jährige habe durch einen Tritt leichte Verletzungen erlitten, heißt es. Anschließend sei die Unbekannte mit einem Bus der Linie 2 in Richtung Kuhberg geflüchtet.

Die Polizei Ulm (Telefon: 0731/1883812) sucht nun nach der Unbekannten. Sie wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 18 bis 22 Jahre alt

zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß

dunkelblonde Haare

eine silberne, runde Brille

schwarze Kleidung

Die unbekannte Frau soll in Begleitung einer weiteren Frau gewesen. Eine Beschreibung der Begleiterin ist der Polizei nach eigenen Angaben nicht bekannt. (AZ)