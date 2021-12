Freiwillige für Kinder-Projekte in Ulm gesucht

Wer sich als Patin oder Pate für ein Grundschulkind engagieren will oder eine naturpädagogische Gruppe leiten möchte, kann an einer Schulung teilnehmen.

Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller bietet Anfang 2022 Schulungen für Freiwillige an, die sich bei Projekten engagieren wollen. Bei Grünfinder und Chancenfinder werden benachteiligte Kinder unterstützt. Das eine Projekt richtet sich an Gruppen, im anderen stehen einzelne Buben und Mädchen im Fokus.

Mit dem Angebot Chancenfinder möchte die Kinderstiftung individualisierte Unterstützung für Kinder leisten, die aufgrund ihrer Rahmenbedingungen schwierigere Voraussetzungen für einen gelingenden Lebensweg haben. Der Schwerpunkt liegt bei Kindern in der dritten und vierten Klasse. Die Kinder sollen durch die Unterstützung einer Patin oder eines Paten den Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule erfolgreicher meistern. Ziel ist es, die Kinder so zu unterstützen, dass sich ihre Chancen auf eine gelingende Bildung und Teilhabe verbessern. Die Länge der Patenschaft orientiert sich dabei am Bedarf des Kindes. Zunächst wird ein Zeitrahmen von einem Jahr vereinbart.

Grundlagenschulung für Projekte Chancenfinder und Grünfinder in Ulm

Die Grundlagenschulung für Chancenfinder beginnt am Freitag, 4. Februar, und umfasst rund 20 Stunden an sechs Tagen im Februar und März. Die Schulung läuft voraussichtlich digital via Zoom.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Koordinatorin Sabrina Kohler unter kohler.sa@kinderstiftung-ulmdonauiller.de, Festnetz 0731/2063-49 oder mobil 0172/4398835

Grünfinder ist ein naturpädagogisches Gruppenangebot für Grundschulkinder, in Ausnahmefällen dürfen auch Kindergartenkinder teilnehmen. Es findet einmal wöchentlich überwiegend draußen statt. Neben der Wissensvermittlung zu Flora und Fauna, Klima und Nachhaltigkeit liegt das Hauptaugenmerk jedoch auf der sozialen und persönlichen Entwicklung der Kinder, auf entwicklungsfördernden Sinneserfahrungen und auf dem Gruppenerlebnis, bei dem die Kinder gemeinsam Spaß haben.

Die Grünfinder-Schulung beginnt am 18. Februar. Sie läuft teils online und teil in Präsenz und umfasst rund 58 Fortbildungsstunden sowie zwei Hospitationen in Grünfinder-Gruppen. Weitere Informationen und Anmeldung bei Anna Bantleon unter bantleon.a@kinderstiftung-ulmdonauiller.de, Festnetz 0731/2063-26 oder mobil 0176/11401843. (AZ)