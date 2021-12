Freiwilligenagentur Engagiert in Ulm plant Engagier-Dich-Woche im März

Die fünfte Auflage musste coronabedingt ausfallen, 2022 soll die Ulmer Engagier-Dich-Woche wieder stattfinden. Wie und wo sich Einrichtungen anmelden können.

Die fünfte Ulmer Engagier-Dich-Woche, die eigentlich im Frühjahr 2020 stattfinden sollte, musste aufgrund des Corona-Lockdowns abgesagt werden. Umso mehr möchte die Freiwilligenagentur Engagiert in Ulm gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, der Bürgeragentur Zebra, der Caritas Ulm-Alb-Donau, dem DRK-Kreisverband Ulm, dem Hospiz Ulm und dem Evangelischen Diakonieverband Ulm/Alb-Donau die Vielfalt des bürgerschaftlichen Engagements mit der 6. Ulmer Engagier-Dich-Woche sichtbar machen.

In der Woche von 19. bis 27. März 2022 können Interessierte einen Einblick in die Ulmer Engagement-Landschaft bekommen. Dabei öffnet eine Vielzahl Ulmer Einrichtungen genau in dieser Woche ihre Türen, indem sie Mitmach-Aktionen, Informationsabende oder Schnupper-Angebote anbietet. Wer mit seiner Einrichtung Teil der Engagier-Dich-Woche werden will, kann sich auf der Homepage www.engagiert-in-ulm.de noch bis zum 23. Dezember 2021 über ein Formular anmelden. (AZ)