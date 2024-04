Freundin im Wald bei Wiblingen zu Tode gewürgt: Anklage gegen 15-Jährigen

Plus Nach der Würge-Attacke in einem Wald bei Ulm-Wiblingen ist Anklage gegen den 15-jährigen Freund des getöteten Mädchens erhoben worden. Er gilt derzeit als schuldfähig.

Im Fall des Ende vergangenen Jahres erwürgten Mädchens in einem Waldstück bei Wiblingen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihren 15-jährigen Freund erhoben. Das gab Michael Bischofberger, Sprecher des Staatsanwaltschaft Ulm, am Donnerstag im Rahmen einer Jahrespressekonferenz bekannt.