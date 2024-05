Fridays for Future: Demonstration vor den Kommunalwahlen in Ulm

Am 31. Mai ruft Fridays for Future Ulm/Neu-Ulm anlässlich der EU- und Kommunalwahl zu einer Demonstration auf.

In ganz Europa setzt sich Fridays for Future an diesem Freitag mit Aktionen für eine EU-weit konsequente und ambitionierte Klimapolitik ein. In Baden-Württemberg stehen zudem noch die Kommunalwahlen im Fokus..

In Ulm beginnt die Demonstration am Freitag, 31. Mai, um 15 Uhr auf dem Münsterplatz. Auf kommunaler Ebene fordern die Aktivistinnen entschiedene Klimaschutzmaßnahmen wie den konsequenten Ausbau von Solar- und Windkraft, der Radinfrastruktur und des ÖPNV.

Fridays for Future in Ulm

“Wie wichtig die Gemeinderatswahl ist, wird häufig unterschätzt. Dabei werden ganz viele Entscheidungen, die unser alltägliches Leben betreffen, auf kommunaler Ebene gefällt. Zum Beispiel, wo neue Parks und Fahrradwege entstehen sollen. Effektiver Klimaschutz passiert vor Ort und ist wichtig, um Ulm als lebenswerte Stadt zu erhalten und vielleicht noch lebenswerter zu machen”, sagt Helena Miller von Fridays for Future Ulm/ Neu-Ulm hinzu.

Die Demonstration wird um 15 Uhr in Ulm auf dem Münsterplatz mit Reden und musikalischen Einlagen der Band “Tomorrow in your Hands” starten. Der Demozug wird durch Ulm und Neu-Ulm laufen. (AZ)