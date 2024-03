"Fridays for Future": Klimaprotest auch auf dem Ulmer Münsterplatz

Die Klimabewegung und die Gewerkschaft Verdi sind in der Ulmer Innenstadt gemeinsam für mehr Klimaschutz und eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs auf die Straße gegangen.

In Ulm und 116 weiteren Städten fanden heute gemeinsame ÖPNV- und Klimastreiks von " Fridays for Future" und der Gewerkschaft Verdi statt.

Klimademos in Ulm

Beschäftigte aus dem Nahverkehr haben erstmals Seite an Seite mit "Fridays for Future" an einem Klimaprotest teilgenommen, um gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen und eine nachhaltige Verkehrswende zu kämpfen. Es sollte deutlich gemacht werden, dass eine Menge Menschen nicht länger akzeptieren könne, wie "Politik auf Kosten von Klima, Beschäftigten und Fahrgästen" gemacht werde. Zuvor hatten Klimaschützer am Ulmer Westringtunnel für den Schutz der Umwelt Flagge gezeigt. (AZ)

