Fridays for Future Ulm/Neu-Ulm ruft zur Fahrraddemo auf

Fridays for Future in Ulm/Neu-Ulm ruft am Freitag, 11. April, im Rahmen eines internationalen Aktionstags zu einer Fahrraddemo auf. Unter dem Motto „#Don‘tSellOurFuture“ fordert die Klimabewegung neben einem schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und dem Ende aller fossilen Investitionen, dass sich die neue Bundesregierung für ein ambitioniertes europäisches Klimaziel einsetzt.

An zahlreichen Orten auf der Welt wird es Aktionen geben, so etwa in den USA, Spanien und Brasilien, wo die diesjährige Weltklimakonferenz stattfindet. „Wir machen am internationalen Aktionstag am 11. April auch in Ulm und Neu-Ulm klar: Die Welt steht in Flammen, wir können nicht länger warten“, sagt Simon von Fridays for Future Ulm/Neu-Ulm. Die Fahrraddemo beginnt um 15 Uhr auf dem Ulmer Münsterplatz. (AZ)