Frontal-Unfall nahe Neue Mitte in Ulm: 37-Jährige wird verletzt

In der Ulmer Innenstadt kam es zu einem Unfall. Eine Frau wollte die Neue Straße queren, dabei kam es zum Frontalzusammenstoß.

Bei einem Unfall am Mittwoch in Ulm ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben hat sie die Vorfahrt eines anderen Autofahrerin missachtet.

Die 37-Jährige war demnach gegen 14.30 Uhr mit ihrem Peugeot von der Straße Grüner Hof über die Neue Straße unterwegs. Wie ein Zeuge der Polizei berichtete, steuerte die Frau ihr Auto an wartenden Fahrzeugen auf der Neuen Straße vorbei, um in die Grünhofgasse zu fahren.

Dabei übersah sie den Seat eines 24-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Der fuhr in der Neue Straße in Richtung Rathaus. Die Autos stießen frontal zusammen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Autos auf etwa 10.000 Euro. Abschlepper luden beide auf. (AZ)