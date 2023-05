Gesprächskonzert in Ulm: "Heimatlosigkeit bei der Flucht betrifft jeden"

Plus Der Beginn des Ukrainekriegs erinnerte die Sängerin Anna Botthof-Stephany an die Geschichte ihrer Großmutter. Nun gestaltet sie ein Gesprächskonzert im Stadthaus.

Die Idee zu dem Projekt, mit dem Sie am 6. Mai im Stadthaus zu Gast sind, kam zu Beginn des Ukrainekriegs auf. Sie haben die Kriegs- und Fluchterinnerungen Ihrer Großmutter auf Instagram vorgetragen. Wie kam es dazu?



Anna Botthof-Stephany: Wir haben einfach über das gesprochen, was passiert ist. Meine Großmutter hat das emotional nochmal auf einer ganz anderen Ebene mitgenommen als mich. Sie hatte damals genau das Gleiche erlebt. Sie sagte zu mir: „Ich hab das doch alles aufgeschrieben, es soll nicht vergessen werden.“ Ich habe sie dann gefragt, ob ich das weiterverbreiten soll, sodass es mehr Menschen hören. Und sie fand die Idee ganz gut.

Ihre Großmutter hatte ihre Geschichte also schon aufgeschrieben. Wurde in Ihrer Familie immer offen über den Krieg und die anschließende Flucht gesprochen?



Anna Botthof-Stephany: Wir wussten einige Geschichten, teilweise habe ich aus den Texten Neues erfahren, aber im Großen und Ganzen hat sie immer frei darüber berichtet.