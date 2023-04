Ulm

Frühling der Verkehrsstreiks: Das denken ein Zugbegleiter und ein Busfahrer

Plus Zweimal haben die Gewerkschaften den Bahn- und Busverkehr mit Streiks lahmgelegt. Sorgen bleiben auch, wenn es mehr Geld gibt. Zwei Ulmer Beschäftigte erzählen.

Pascal Sawall kann richtig ins Schwärmen geraten. Dass er zur Eisenbahn will, war schon in seiner Kindheit klar. Seit fast sieben Jahren erfüllt er sich seinen Traum, erst als Steward in der Bordgastronomie und inzwischen als Zugbegleiter. Sawall mag es, unterwegs zu sein, vor allem auf den Strecken im Allgäu. Er mag die Abwechslung und nette Gespräche mit den Fahrgästen. Doch der 27-Jährige sagt auch: "Wenn es nicht so viele Freaks und Vollblut-Eisenbahner geben würde, dann hätten wir noch größere Probleme." Seine Gewerkschaft EVG streitet gerade für mehr Lohn und hat auch schon zusammen mit Beschäftigten im Öffentlichen Dienst gestreikt. Aber das Geld, sagt Sawall, sei nur ein Problem von vielen.

Die EVG hat den Bahnverkehr in diesem Jahr bei zwei Streikrunden weitgehend lahmgelegt, einmal parallel zu einem Verdi-Streik. Die Fahrgäste hätten überwiegend verständnisvoll reagiert, berichtet der Augsburger EVG-Geschäftsstellenleiter Michael Ferber. "Wir wollen den Reisenden nicht schaden. Das ist unsere einzige Möglichkeit", betont er.

