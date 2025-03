Fünf in 45 Minuten: Polizei erwischt Raser auf Kurt-Schumacher-Ring in Ulm

Die Polizei hat bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Montagabend auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Ulm binnen 45 Minuten fünf Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Zwischen 20 und 20.45 Uhr fand die Kontrolle auf Höhe der Blautalbrücke statt, 50 km/h sind dort erlaubt. Erwischt wurde unter anderem ein 26-Jähriger mit seinem Mercedes, der 26 km/h zu schnell fuhr. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 150 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Die weiteren vier Schnellfahrer hatten zwischen 19 und 25 km/h zu viel auf dem Tacho. Auch sie müssen mit Bußgeldern rechnen. (AZ)

