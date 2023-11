Für die Krebsforschung in Ulm gibt es eine Millionenspritze

Der Krebsforschungsstandort Ulm bekam in einer bundesweiten Ausschreibung zusammen mit Stuttgart und Tübingen den Zuschlag für ein „Nationales Centrum für Tumorforschung".

Das Nationale Centrum für Tumorforschung (NCT) verbindet Krebsforschung und Patientenversorgung auf höchstem Niveau. In einer nun unterzeichneten Bund-Länder-Vereinbarung erhielt Baden-Württemberg als erstes und einziges Land einen zweiten Standort: Zum schon seit 2004 bestehenden ersten NCT in Heidelberg kommt das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen SüdWest hinzu.

Uni Ulm als Teil des NCT: Krebsforschung wird gestärkt

Das Universitätsklinikum Tübingen hatte sich mit dem Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart und dem Universitätsklinikum Ulm in einem bundesweiten Auswahlverfahren durchgesetzt. „Die Spitzenforschung in Ulm kann weiter ausgebaut werden“, freut sich der GRÜNE Landtagsabgeordnete Michael Joukov. Der Krebsforschungsstandort Ulm bekam in einer bundesweiten Ausschreibung zusammen mit Stuttgart und Tübingen den Zuschlag für ein „Nationales Centrum für Tumorforschung - NCT Südwest“.

Die mit dem Zuschlag generierten Fördergelder allein vom Land in Höhe von 7,3 Millionen Euro für einen Neubau in Ulm sei die Bestätigung für die exzellente Forschungsarbeit in der Krebsforschung in Ulm. Mit dem Neubau werde für Ulm die Möglichkeit geschaffen, direkt aus der Forschung heraus gewonnene Erkenntnisse zu Therapieverfahren auf die Krebspatientinnen und Krebspatienten anzuwenden. (AZ)