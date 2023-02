Für die nächste Ulmer Bildungsmesse 2025 gibt es jetzt schon Interessenten

Stadt und IHK Ulm ziehen eine positive Bilanz der elften Ulmer Bildungsmesse. 270 Aussteller präsentieren sich auf dem Gelände in der Friedrichsau.

Die elfte Ulmer Bildungsmesse ist am Wochenende zu Ende gegangen. Die wegen Corona von 2022 auf 2023 verschobene Schau war nach Einschätzung der Veranstalter ein voller Erfolg und Besuchermagnet. Die Hallen seien voll gewesen und die Erwartungen in jeder Hinsicht erfüllt worden, hieß es in einer Mitteilung.

Von Donnerstag bis Samstag hatten 270 Ausstellerinnen und Aussteller sieben Hallen belegt. „Die elfte Auflage der Ulmer Bildungsmesse zeigte wieder deutlich, dass sich dieses Angebot für die Schülerinnen und Schüler lohnt. Denn wo sonst bekommt man die Möglichkeit, nahezu alle Ausbildungswege in der Region an einem Ort kennenzulernen“, so Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch.

Die nächste Ulmer Bildungsmesse findet im Februar 2025 statt

Das Interesse der Teilnehmenden ist groß. „Wir haben neben unseren jetzigen Ausstellern bereits zahlreiche weitere Interessenten für die nächste Messe im Jahr 2025“, so Sandra Rau-Radtke, Projektleiterin der Ulmer Bildungsmesse. Die Schau findet alle zwei Jahre statt. Veranstaltet wird sie von der Stadt Ulm in Kooperation mit der IHK Ulm. Die nächste Messe ist vom 13. bis 15. Februar 2025.

Die Gewinnung von Fachkräften steht angesichts des Bewerber- und Fachkräftemangels bei den Unternehmen an oberster Stelle. „Wir wollen mit der Messe Unternehmen in unserer prosperierenden Region dabei unterstützen, auch künftig ihren Arbeits- und Fachkräftebedarf abdecken zu können. Die Messe bietet die einmalige Möglichkeit, mit den Fachkräften von morgen und oft auch deren Eltern ins Gespräch zu kommen“, so Petra Engstler-Karrasch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm. Die Aussteller hätten dafür viel getan.

Neben den Ausstellern lockten auch zahlreichen Vorträge, Berufspräsentationen sowie der Bewerbungsmappencheck viele Besucherinnen und Besucher auf die Messe. Am Donnerstag- und Freitagvormittag besuchten zahlreiche Schülerinnen und Schüler im Klassenverbund die Messe. Am Freitag und Samstag waren viele Jugendliche und ihre Eltern vor Ort. (AZ)