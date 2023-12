Für die Ulmer Grünen liegt der Fokus nicht mehr auf dem OB-Amt

Plus Mit Herausforderer Ansbacher gibt es mehr Gemeinsamkeiten, mit Amtsinhaber Czisch erprobte Zusammenarbeit. Die Grünen denken aber schon an kommende Wahlen.

Martin Ansbacher hat am Wahlabend intensiv um die Grünen geworben. Er hat die Gemeinsamkeiten betont und von einer Wechselstimmung in der Stadt gesprochen. Der SPD-Mann tritt am 17. Dezember in der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters gegen Amtsinhaber Gunter Czisch von der CDU an. Dass die drittplatzierte Grünen-Kandidatin Lena Schwelling keine konkrete Wahlempfehlung ausspricht, ist vor allem für Ansbacher eine schlechte Nachricht. Er braucht Schwellings Stimmen aus dem ersten Wahlgang, um zu gewinnen. Doch für die Grünen sind andere Fragen wichtiger als jene, wer in den kommenden acht Jahren an der Spitze steht.

Vor der Stichwahl ums OB-Amt in Ulm: Grüne verzichten auf Empfehlung

Lena Schwelling hat 20,6 Prozent erreicht und ihr Ziel verfehlt, selbst das Rathaus zu erobern. Ihre Positionen sind näher an denen Martin Ansbachers als an denen Gunter Czischs, insbesondere bei der Mobilität. Auch die Forderung nach Digitalisierung abseits von Leuchtturmprojekten und Rankings darf als Spitze gegen den Amtsinhaber verstanden werden, der gerne die Erfolge in den Ranglisten und Vorreiterprojekte der Stadt hervorhebt. Auf eine Empfehlung pro Ansbacher verzichtet Schwelling dennoch.

