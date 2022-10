Für Olaf Schuberts Rebellion reichen kleine Gesten

Olaf Schubert hat zu vielem eine Meinung und zu fast allem eine Lösung parat. Seine Analyse der Weltlage im Programm "Zeit für Rebellen" kommt im ausverkauften Ulmer Roxy bestens an.

Schön langsam sind alle wegen Corona abgesagten Veranstaltungen nachgeholt. Die Karten für Olaf Schubert im Ulmer Roxy dürften bei vielen Roxy-Besuchern mit zu den letzten Ticketleichen gezählt haben, die an irgendwelchen Pinnwänden ihr Dasein fristeten. Wahrscheinlich säßen gar nicht mehr die ursprünglichen Käufer vor ihm, sondern deren Erben, mutmaßte Schubert. "Die Hinterbliebenen müssen's mal wieder ausbaden." Doch damit genug der Pandemiescherze. Den Corona-Part im Programm hat der Pullunder tragende Kabarettist schon wieder ordentlich eingedampft und nimmt sich auch aktuelleren Themen an.

Auf den Mut im Stillen kommt es an

Mit lauten Olaf-Rufen begrüßte das Ulmer Publikum den Dresdner Kabarettisten schließlich auf der Bühne des Roxy – dem "schönsten Roxy in Ulm und Ulm herum", da ist sich Schubert sicher. "Zeit für Rebellen" ist der Titel seines Programms. Er selbst ist dabei natürlich schon längst einer. Den Vergleich mit Robin Hood scheut der Comedian an dieser Stelle nicht. Schubert hat sich nur ein bisschen der heutigen Zeit angepasst. Statt von den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben, borgt er von den Reichen, um es den Armen immerhin zu vermieten. Auf den Mut im Stillen komme es an, auf die kleinen Dinge im Alltag. Zum Beispiel: "Wenn man Durchfall hat und trotzdem pupst." Der Dresdner Komiker, der seine Zuhörerinnen und Zuhörer oft mit cleveren Wortspielereien zum Lachen bringt, ist sich auch für derbe Sprüche nicht zu schade. Oben genannter gehört da noch zu den harmloseren aus seinem Repertoire.

Was tun, wenn Russland angreift?

Treffende Analysen hat Schubert zu den Themen Ukrainekrieg und Energiekrise parat. Wie man bilaterale Konflikte verhindere, sei ja glasklar: "Die Welt wird nicht sicherer durch Waffen. Die Welt wird nur sicherer durch ganz, ganz viele Waffen." Bei der Bundeswehr sehe es da bekanntermaßen schlecht aus, was die Ausrüstung anbelangt. Letzte Chance bei einem Angriff durch Russland? Die Straßenschilder in Polen umdrehen, meint Schubert. "Damit der Russe dann mit einem Stadtplan von Berlin durch Bukarest irrt." Und was die Energiekrise mitsamt den explodierenden Heizkosten anbelangt, da treffe es mal wieder die falschen. Die soziale Ungleichheit macht dem Komiker wohl zu schaffen. Unter der Zeche leiden am Ende wieder Menschen wie er – die mit den großen Wohnungen nämlich.

Was man von Olaf Schuberts Fernsehauftritten kaum kennt, ist seine musikalische Seite. Auf der Roxy-Bühne steht er daher auch nicht allein, sondern hat zwei Begleitmusiker mitgebracht, Gitarrist Jochen Barkas und Herr Stephan, am Bass, der Mundharmonika und der Trompete. Das Repertoire des Trios ist groß – das Publikum bekommt von Rap bis Schlager einiges zu hören.

Erfrischend: Bei Olaf Schubert brauchte keiner im Publikum Angst zu haben, für Witze oder Spott herhalten zu müssen. Dafür hat er ja seinen Gitarristen Jochen dabei. Dem bleibt nichts anderes übrig, als die (sicher eingeübten) Seitenhiebe mit Fassung zu ertragen.

