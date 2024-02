Fund-Fahrräder werden in Ulm versteigert: Bald gibt's wieder Schnäppchen

Eine Versteigerung von gefundenen Fahrrädern steht in Ulm Ende Februar an.

Gegen Ende des Monats läuft die aktuelle Abholfrist für Fundfahrräder aus Ulm ab. Alles, was bis dahin nicht abgeholt wurde, kommt nach Angaben der Stadtverwaltung am Donnerstag, 29. Februar, unter den städtischen Versteigerungshammer. Versteigert werden Räder für Bastler ebenso wie Fahrräder, die in Top-Zustand sind - eine gute Gelegenheit also für alle, die für die kommende Fahrradsaison noch ein Zweirad suchen.

Wie immer findet die Versteigerung ab 16 Uhr im Untergeschoss der Bürgerdienste in der Olgastraße 66 statt, eine Vorbesichtigung ist ab 15.30 Uhr möglich.

Zugunsten der Stadtkasse werden dieses Mal knapp 35 Fahrräder und andere Gefährte meistbietend versteigert. Neben Herren-, Damen- und Jugendrädern sind auch Mountainbikes, Pedelacs (mit und ohne Akku), Tretroller und E-Scooter im Angebot. (AZ)