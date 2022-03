Ulm

Furioses Abschlusskonzert des "Carnaval du cor" in der Ulmer Pauluskirche

Plus Das Konzert mit einem Hornorchester aus ambitionierten Laien und Profis in Ulm wird von Starhornist Radek Baborák überstrahlt. Das Publikum ist begeistert.

Von Regina Langhans

Hörnerklang in seiner ganzen Vielfalt auf einer - wie könnte es anders sein - vor gebogenem Gold nur so strotzenden Bühne in der Pauluskirche in Ulm: Bei dem, in seiner Art international einzigartigen Festival "Carnaval du cor" war beim Schlusskonzert am Rosenmontag die gebotene Musik so bunt, wie die Herkunft ihrer Protagonisten auch. Zusammengefunden hat das Hornorchester mit diesmal 60 Hornisten in den Proben der vorausgegangenen Horntage im Haus der Begegnung St. Claret, Weißenhorn. Unter den namhaften Dozenten war Radek Baborák, Solo-hornist, Dirigent und ehemals Berliner Philharmoniker, gewiss der Prominenteste. Nach 2020 nahm der gebürtige Tscheche erneut teil, im Vorjahr fiel der "Karneval der Hörner" Corona-bedingt aus.

