Fusion mit TK Ulm: So geht es weiter mit dem Jahrhundertprojekt des SSV Ulm

Plus Aus Jahnsportpark wird "Beurer-Sportpark". Das ist aber nicht die einzige Neuerung rund um den SSV Ulm und den sich auflösenden Nachbarverein. Es drohen zudem Probleme.

Was Jahrzehnte mehr oder weniger getrennt war, ist jetzt verbunden: Zwischen den Tennisplätzen des SSV Ulm und des TK Ulm wurden Büsche und Zäune entfernt und stattdessen ein Weg geplättelt. Das bislang sichtbarste Zeichen einer Fusion, die durch die formaljuristische Auflösung des TK zum 31. Dezember Ende diesen Jahres Wirklichkeit wird. Noch sichtbarer wird der dann runderneuerte SSV durch zwei Millionenprojekte. Das größere davon ist durch die sich abzeichnende Rohstoffkrise wieder mit einem Fragezeichen versehen.