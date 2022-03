Fußballfans fallen in Ulm unangenehm auf

In einer Ulmer Gaststätte wird es laut, die Ordnungshüter müssen anrücken - und haben einiges zu tun.

Am frühen Samstagabend gegen 20 Uhr ist eine Gruppe von Fußballfans durch ihr störendes Benehmen in einer Gaststätte unangenehm aufgefallen. Deshalb musste die Polizei anrücken. Doch auch dann wurde es nicht besser.

Schon beim Eintreffen der Streifenbesatzungen verhielt sich ein 35-jähriger Mann der Polizei gegenüber sofort respektlos. Durch "andauerndes Dazwischenreden und fortlaufende Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten", wie es im Polizeibericht heißt, erschwerte der Mann den Ordnungskräften die Arbeit. Dem mehrmaligen Hinweis, dies zu unterlassen, sei er jedoch nicht nachgekommen. Als er seine Personalien angeben sollte, baute er sich "in drohender Haltung vor den Beamten auf". Sie zwangen ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an. Da der Mann immer aggressiver wurde, kam er in Gewahrsam.

Ein anderer Mann aus der auffälligen Gruppe versuchte, zu dem 35-Jährigen vorzudringen, um zu verhindern, dass die Beamten ihn mitnehmen. Von der Polizei wurde Pfefferspray eingesetzt und der 33-jährige Störer kam ebenfalls in Gewahrsam. Damit herrschte noch keine Ruhe, weitere Ordnungskräfte mussten herbeordert werden. Mit Zwang wurden sogenannte Platzverweise verhängt, bis Ruhe einkehrte. (AZ)

